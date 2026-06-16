高齢ドライバーによる事故が社会問題として繰り返し報じられるなか、家族にとって悩ましいのが「免許返納」をどう切り出すか。運転をやめてほしい気持ちはあっても、本人の生活や尊厳に関わる問題だけに簡単ではありません。東京都に住む女性も、78歳の父親との間で同じ葛藤を抱えていました。強い拒絶の末に起きた出来事は、老後資金の計画さえ大きく狂わせるものでした。高齢ドライバー問題の現実を、一つの家族の事例からみてい