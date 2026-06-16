長くてロフトが立っているため最も難しいといわれるフェアウェイウッド。苦手にしているアマチュアが多いが、得意にする秘訣は技術よりも、まずは考え方だった！ ダウンスイングで左足への積極的な体重移動はいらない！ ダウンスイングで右足をベタ足にしたままインパクトすると体重移動を抑えられる！ 私はドライバーでもアイアンでもダウンスイングでは、右足体重のまま打つことを推奨していますが、そ