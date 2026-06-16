阪神ドラフト1位・立石が、“左腕キラー”としての本領を見せつける。16日西武戦（甲子園）の先発は左腕の武内。12日オリックス戦以来、3試合ぶりの先発復帰が濃厚な22歳は再浮上へ向けて静かに闘志を燃やしていた。「しっかり準備していくだけだと思う。どのチームも投手がしっかりアウトを取ってくる。そういう中で結果を残したい」直近2試合は相手先発が右投手ということもあってベンチスタートだった。前日14日のオリッ