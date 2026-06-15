2026年6月15日（月）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。今日の日経平均の動き6月15日の日経平均株価は、トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けた合意を発表したことを受け、投資家心理が大きく強気に傾き、寄り付きから幅広い銘柄に買いが殺到しました。一時3,600円超の上げ幅を記録し、史上初