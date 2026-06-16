阪神・西勇が15日、出場選手登録を抹消された。前日14日のオリックス戦で4回1失点と粘り、目下3勝2敗、防御率2・40と安定。35歳という年齢を考慮して登板間隔を空けるための措置とみられる。これに伴い、チームは先発ローテーションを再編することになった。リーグ戦再開となる19日からのDeNA3連戦（横浜）は、初戦に村上、2戦目に高橋。西勇に代わって伊藤将が3戦目に先発予定。くしくも今季の開幕カードとなった3月27日から