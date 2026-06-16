なにわ男子の高橋恭平（２６）が１５日、都内で行われた公開中の主演映画「山口くんはワルくない」の舞台あいさつに華やかな浴衣で登壇した。それぞれが考えた、夏祭りの胸キュンシチュエーションで「キュンポイント」を競った。高橋の案は「射的にて、全ての景品を落とした後に一言まだ落としきれてないのがあった。それは君だよ」というものだったが、会場からは笑いが起きる状況に。考案者は最後まで明かされなかったため