◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）【大久保嘉人視点】サッカー元日本代表FWの大久保嘉人氏（44）がスポニチのW杯解説に特別参戦し、評論家デビューを果たした。激戦のオランダ戦を指導者の目線で分析。10年南アフリカ大会と14年ブラジル大会のW杯出場経験を踏まえ、第2戦チュニジア戦への期待と修正を口にした。最後に追いつけたポイントは、やはり伊東純也の投入でしょう