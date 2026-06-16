◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）【記者フリートーク】前回大会の三笘の1ミリに続き、今大会も初戦で小川のヘッドが鎌田に当たって決まるセンセーショナルな得点が生まれた。やっぱり森保監督は“持っている”。勝負運が養われたのはマツダ時代。普段使用する練習場が芝の張り替え時期を迎えると、世界遺産の厳島神社がある宮島のグラウンドで汗を流した。宮島は鹿が多く、