15日に28歳の誕生日を迎えたオリックス・山崎が“10年目の誓い”を立てた。西川に勝ち越し3ランを浴びた5月15日のロッテ戦を契機に、セットポジション時のグラブを腹から胸の位置に変更する改良に着手。これが奏功し、同31日中日戦の3イニングのロング救援を含め、目下8試合連続無失点を継続中だ。「バランスが良くなって、より体幹を使えるようになっているかと思います」19年の「右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・