新潟市議会の6月定例会が6月15日開会しました。総額約8億3500万円の補正予算案が提出されました。 6月15日に開会した新潟市議会の6月定例会。ここで提出されたのが総額8億3550万円の補正予算案です。 このうち、今年10月ごろ秋葉区に開設を予定している児童館の管理運営費に1200万円、西区の新川漁港で堆積した砂を取り除き、漁船の航路を確保するための大規模な浚渫工事に2億3100万円が計上されています。 中原市長はまた、6