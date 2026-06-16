新潟を4日間にわたって熱く盛り上げたのが、アジア太平洋地域の若手経営者などが集った国際会議ASPACです。多くの関連イベントが開かれ、新潟の魅力を海外に発信するいい機会となったようです。 6月11日のオープニングセレモニーで華々しく始まったASPAC。 【花角知事】 「この新潟の地で自然・食・文化、そして人のぬくもりを存分にご堪能ください」 国際的なビジネス交流を図ろうと、新潟市にアジア太平洋地域の