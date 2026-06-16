6月16日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道387・・・熊本市北区鶴羽田（携帯電話・シートベルト）町道・・・阿蘇郡小国町宮原（交差点違反） ＜午後＞市道・・・熊本市中央区子飼本町（自転車）国道57・・・阿蘇市一の宮町（歩行者妨害） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩