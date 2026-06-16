◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）【記者フリートーク】あの時の恩師の言葉がなければ、今の中村敬斗はいなかったかもしれない。シントトロイデン時代の21年1月。出場機会に恵まれず、当時保有権を持っていたG大阪への復帰か、オファーが届いていたオーストリア2部ジュニオールへの移籍かで悩んでいた。背中を押してくれたのはG大阪で指導を受けた森下仁志氏（東京Vコーチ）