大阪・ＡＢＣテレビは１１日、同局内で「２０２６年新人アナウンサー枝廣二葉・瀧口美咲デビュー直前取材会」を行った。枝廣アナは、２００３年１月１７日生まれ、東京都出身。中学・高校生時は野球部、大学時代は慶援指導部に所属し４３部活の競技の応援で活躍した。瀧口アナは０３年４月２日生まれ、山梨・甲府市出身。学生時代は軽音楽に取り組み、ギターの弾き語りが得意だという。自己紹介を促された枝廣アナは「二