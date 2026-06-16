腰椎椎間板ヘルニア手術からの復活を目指す広島・黒原が本拠地での投手練習に参加。16日にも2年ぶりに出場選手登録される見通しとなった。15日はキャッチボールなどで調整し「マウンドに立ったら、しっかり腕を振ってやるだけ。強気に」と汗を拭った。1月23日に手術を受け、5月23日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦で実戦復帰。今月9、10日の同リーグ、阪神戦で連投するなど登板7試合で防御率1・23をマークしており「フォー