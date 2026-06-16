２０２４年まで阪神の投手コーチを７年間務めた福原忍氏（４９）とグラウンドに足しげく通う狩野恵輔氏（４３）のデイリースポーツ評論家２人による企画「注目の若虎」。第９回は、狩野氏が同じ捕手として期待する嶋村麟士朗捕手（２２）を取り上げる。◇◇嶋村選手は今、代打で結果が出ていることで、相手の考えていることが分かるようになっていると思います。例えば「ピンチの時はこんな心境なんだろうな」とか「代