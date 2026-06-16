大黒柱の穴を、名門は静かに今夏の市場で埋めにいく。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は１５日（日本時間同日）、負傷で戦列を離れているヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）の不在を受け、今夏のトレード期限を前にニューヨークが補強を検討すべき有力候補６人を特集した。今季のＭＬＢトレード期限は米東部時間８月３日午後６時（同４日午前７時）。ワールドシリーズ制覇を狙う名門