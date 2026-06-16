アナリストは、米国とイランの暫定和平合意を受けてエネルギー価格が下落しているにもかかわらず、円は依然として力強く反発できていないと指摘。明日の日銀決定会合を前に、円ショートの投機的ポジションは引き続き積み上がっている。 明日の日銀の利上げは完全に織り込まれており、それだけでは円安反転のきっかけにはなりにくい。結果、日銀の決定が投資家による円ショートの積み増しを促す可能性があ