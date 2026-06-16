【経済指標】 ＊ＮＹ連銀製造業景気指数（6月）21:30 結果5.7 予想12.0前回19.6 ＊米鉱工業生産（5月）22:15 結果0.1％ 予想0.3％前回0.9％（0.7％から修正）（前月比） ＊米設備稼働率（5月） 結果76.2％ 予想76.2％前回76.1％ ＊ＮＡＨＢ住宅市場指数（6月）23:00 結果35 予想37前回37 【カナダ】 住宅着工件数（5月）21:15 結果26.14万件 予想25.40万件前回27