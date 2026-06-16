巨人のドラフト２位・田和廉投手（２３）が１５日までにスポーツ報知の単独取材に応じ、ルーキーイヤーのここまでを振り返った。リリーフとして開幕１軍入りし、球団新人最長記録の初登板から１６試合連続無失点を記録。既に５勝を挙げているドラ１・竹丸に負けじと２３登板で防御率１・２９と貢献が光っている。飛躍の裏にある同僚の存在なども明かし、ここから「１軍フル帯同」を目標に掲げた。開幕から２か月。激動の日々を