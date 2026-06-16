◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組ベルギー―エジプト（１５日、シアトル競技場）４大会連続１３度目の出場のベルギー（ＦＩＦＡランク９位）とＷ杯初勝利を目指すエジプト（同２９位）が１次リーグＧ組初戦で対戦した。先手を取ったのはエジプト。前半１９分にＭＦアシュル（アルアハリ）が先制ゴールを決めた。同３４分にはジコ（ピラミッズ）のシュートがゴールを脅かすも、ベルギーのＧＫクルトワ（Ｒマドリード）