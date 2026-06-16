阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、１６日・西武戦（甲子園）でチームを勝利に導く活躍を誓った。負ければ西武の交流戦初優勝が決まる一戦。「相手の状況などは関係なく、自分たちは勝たないといけないので、しっかりとやっていきます」と一戦必勝の覚悟を語った。発表された西武の予告先発は武内。２０２３年度のドラフト１位左腕で、２４年に新人王にも輝いている。２学年上で、学生時代の対戦は「な