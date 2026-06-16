１６日・西武戦（甲子園）に先発する阪神の才木浩人投手（２７）が１５日、甲子園で行われた投手指名練習に参加し、交流戦最終登板を無失点で抑えると誓った。交流戦首位の西武相手にチームを勝利に導き、眼前での胴上げを阻止する。１７日・楽天戦（甲子園）に先発予定の大竹耕太郎投手（３０）は、交流戦白星締めへ意気込みを示した。才木はいつもよりリラックスした様子で、時折笑顔を見せながら体を動かした。「目標はしっ