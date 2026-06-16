右肘のトミー・ジョン手術から完全復活を目指す阪神の下村海翔投手（２４）が、初昇格する可能性が高まっていることが１５日、分かった。１２日のファーム・ソフトバンク戦（筑後）では最長の５回、最多７３球を投げ、トレーナーが動きを管理する制限から外れた。藤川監督は「１軍トップレベルから見つめたプランを組んでいきたい」と再発防止を最優先に、慎重に復帰プランを課してきた。シーズン開幕後には２度、１軍の練習に