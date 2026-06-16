【ニューヨーク共同】週明け15日の米原油先物相場は3営業日続落し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前週末比4.13ドル安の1バレル＝80.75ドルで取引を終えた。終値としては3月上旬以来、約3カ月ぶりの安値を付けた。