【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は15日、同国軍がレバノンで「テロリスト」4人を殺害したと表明した。親イラン民兵組織ヒズボラもレバノン南部でイスラエル軍に無人機で攻撃したとし、攻撃の応酬が続いているもようだ。