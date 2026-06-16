自身５連敗中だが悲観はしていない。阪神・大竹は１５日、交流戦を白星で終えることを目指し、調整に励んだ。前回１０日のソフトバンク戦（ペイペイ）では、かつての本拠地へ凱旋登板を果たし５回３失点（自責点２）。勝利を飾ることはできなかったが、「自分のイメージと実際（の投球）が合致してきた」と収穫を得た。親族約４０人をはじめ「福岡時代に結果が出ない間も支えていただいた方」らも観戦。「しっかり投げている