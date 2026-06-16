サッカー日本代表として3大会連続でW杯に出場した本田圭佑（40）が15日、NHK総合で生中継した日本のW杯（ワールドカップ）北中米大会1次リーグ初戦オランダ戦で現地解説を務めた。前回の22年カタール大会ではABEMAで解説を務め、現役選手の目線から歯に衣（きぬ）着せずに語る、新境地の解説で“本田節”という1ジャンルを築いた。4年ぶりのW杯で舞台を公共放送に移しても、変わらない奔放ぶりで全国を沸かせた。◇◇