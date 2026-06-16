◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）8大会連続出場の日本は14日（日本時間15日）、1次リーグF組初戦で強豪オランダと2―2で引き分けた。第2戦は20日（同21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦する。後半21分から右シャドーに入ったMF伊東が土壇場で同点弾を演出した。1―2で迎えた同44分の右CKはFW小川のヘディングを経由し、MF鎌田の頭をかすめる起死回生の一撃につ