楽天の新監督に就任することが決まったロッテ前監督の吉井理人氏（61）は、パリーグでは同学年で54歳のソフトバンク・小久保、日本ハム・新庄監督を上回り、両リーグではヤクルト・池山監督と並ぶ最年長監督となる。1965年度生まれの池山監督とは親睦会「昭和40年会」の仲間。同会では渡辺久信氏、古田敦也氏、与田剛氏を加えて計5人がプロ野球の監督経験を持つ。5月1日のDeNA戦でヤクルト・池山監督が今季20勝目を挙げ「昭和4