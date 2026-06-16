クリスタル・パレスは15日、ピエール・サージュ新監督の就任を発表した。クリスタル・パレスでは、2025−26シーズン限りでオリヴァー・グラスナー前監督が退任。クリスタル・パレスは同監督の下、2024−25シーズンにはFAカップ制覇を成し遂げ、2025−26シーズンにはコミュニティシールドとカンファレンスリーグ（ECL）で優勝を果たした。クラブに計3つのタイトルをもたらした指揮官の退任が決まり、後任には大きな注目が集ま