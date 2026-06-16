◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）上田はファンダイクが背中を向けた一瞬の隙を見逃さなかった。前半終了間際、MF鎌田のパスに抜け出し、ゴール右から右足を振った。豪快なシュートは枠を捉え切れなかったが「ファンダイクの癖みたいなものを何となく分かってきていて、大地君と共有していた。手応えのあるチャンスメークができた」とうなずいた。オランダ1部で得点王を獲