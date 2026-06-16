◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）堂安が主将マークを巻いて先発出場した。「キャプテンは遠藤航のもの。重く考えるよりも、自分にできることをやろうと思った」。守勢が続く中、相手FWハクポの迫力ある仕掛けに粘り強く食らいついた。チームは2度追いついて引き分けた。「メンタル的に非常に成熟したチームになっている。僕たちが優勝するチャンスは十分ある」と冗舌だった。