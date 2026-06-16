◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組オランダ2−2日本（2026年6月14日ダラス）オランダは格下の日本に痛恨の失点で逃げ切りに失敗。DFファンダイク主将は「セットプレーからの失点はフラストレーションがたまる。我々は堅く守っていた」と嘆いた。2―1の後半25分に3トップからスピードが持ち味のマレンとシュメルビルをそろって下げ、11分後の交代で5バックに変更。守備を固めたが、日本に主導権を握られて押し込まれる