◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）8大会連続出場の日本は14日（日本時間15日）、1次リーグF組初戦で強豪オランダと2―2で引き分けた。第2戦は20日（同21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦する。いきなり見せ場が訪れた。前半3分、GK鈴木彩がマレンの強烈なシュートを右に跳んではじき出した。同34分には右CKに合わせた至近距離からのマレンのヘディングシュート