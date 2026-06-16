◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）日本代表を離脱した遠藤は引き分けに持ち込んだオランダ戦後、自身のX（旧ツイッター）で「よく追いついた。次勝とう」とエールを送った。試合前にも日本代表のスタメン画像を引用して投稿。炎の絵文字を3つ記して応援していた。