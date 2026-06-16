２０２７年春に行われる札幌市長選挙に、ＩＴ関連会社の社長を務める入沢拓也さんが立候補を検討していることが分かりました。（エコモット入沢拓也社長）「色んなビジョン・アイデアがある中で、そのビジョン・アイデアを実現するためにはやっぱりトップにならないとできないという思いは昔からあった」２０２７年春の札幌市長選挙に立候補を検討しているのは、札幌市内のＩＴ関連会社「エコモット」の社長・入沢拓也さんです。