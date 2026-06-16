ABCテレビに今年4月に入社した枝廣二葉アナウンサー（23）、瀧口美咲アナウンサー（23）がこのほど大阪市内の同局で会見。ABCテレビ「おはよう朝日です」（月〜金曜前5・00）とABCラジオ「おはようパーソナリティ小縣裕介です」（月〜木曜前6・30）に16日出演し、17日にラジオの「ABCニュース」で“初鳴き”することが発表された。入社以来、研修で指導してきた乾麻梨子アナウンサー（43）は「2人ともホントに素直。すくすく育