楽天の新指揮官就任が決まった吉井理人氏にとって、本拠地となる「楽天モバイル最強パーク」は思い出の球場の一つだ。現役でオリックス時代だった06年3月29日。楽天戦で5回1失点に抑えて白星。史上5人目の12球団からの勝利を挙げた。試合開始時は気温1度の極寒で、横殴りの雪が原因で試合開始が8分遅れるなど悪条件だった一戦。さらに、この試合で衝撃だったのは、吉井の投球中にマウンドから出土したものだった。3回、先頭の