DeNA新外国人のエンカーナシオン（前ジャイアンツ）が早ければ23日の中日戦（岐阜）から1軍に昇格する見通しとなった。既に来日しており、相川監督が「4、5試合ぐらいは2軍の方で出場してもいいかなと思っている」と説明した。メジャー通算10本塁打の巨漢スラッガーで外野と一塁を守る予定。チームは交流戦で5勝13敗の全カード負け越しと苦しみ、借金10。巻き返しへ、指揮官は「いつでもゲームに行ける状態という話は聞いてい