新潟アルビレックスBBは15日、PG浜田貴流馬（28）と26〜27シーズンの契約更新に合意したと発表した。加入1年目の今季は献身的なプレーで全52試合に出場するなど攻守でチームに貢献。クラブを通じ「自分自身がこのチームと共に成長するために頑張るので、たくさん勝って、たくさん盛り上がりましょう！」とコメントした。また14日にはPG長尾光輝（27）が25〜26シーズンをもって退団すると発表。この日に立川が入団を発表した