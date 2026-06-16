米国小企業管理局（SBA）と総務管理局（GSA）は12日、連邦政府の公式調達システムである「GSA アドバンテージ!」から、外国で製造された22項目の製品を削除したと発表した。対象は中国に拠点を置く一部企業の製品で、本来の原産地を隠して「メイド・イン・アメリカ（米国製造）」と不当に表示されていた疑いが持たれている。フランスメディアのRFIが伝えた。「GSA アドバンテージ!」とは、米国政府や関連機関が物品やサービスをイ