◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）佐野海は隙のない守備で相手の中盤に自由を与えず、ドロー発進に貢献した。前半41分には自陣でのインターセプトからカウンターにつなげてチャンスを演出。「距離感良く守備から入って、いい攻撃につなげる形をうまく出せる場面もあった」と振り返った。鎌田とともにフル稼働が期待されるダブルボランチの一角。「失点しても崩れることがな