◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）【ズバッと採点CHECK滝本雄大】右サイドで途中出場した3人がゲームチェンジャーだった。まずは1―2の後半21分に投入されたMF伊東が自ら仕掛けるだけでなく、効果的なクロスを供給。同44分には右CKのキッカーで絶妙な浮き球を送り、同点弾を演出した。同30分から右ウイングバックに入ったDF菅原も流れを引き寄せた。伊東へ送った縦パスが相