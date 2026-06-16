◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）MF久保がピッチに倒れ込んだ。後半26分、巨漢DFのドゥムフリスから激しいチャージを受けた。左膝を強打し、苦悶（くもん）の表情を浮かべた。一度は立ち上がり、外に出て軽くステップを踏んだが、自らベンチへ交代を要求。ピッチサイドで大の字になった。終盤に鎌田の同点弾が決まると、右足でジャンプしながらベンチから飛び出す姿が痛々しか