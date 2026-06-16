◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）塩貝がW杯デビューを果たした。1点を追う後半39分から途中出場。1月までNECナイメヘンでチームメートだった小川と2トップを組んだ。21歳80日でのW杯出場は18歳272日で98年フランス大会に出場した小野伸二に次ぐ日本歴代2位の年少記録。7日のU―19日本代表との練習試合で得点するなどアピールが実り、ジョーカー的役割を与えられた。積極的