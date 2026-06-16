学校現場の様々な問題に助言する弁護士「スクールロイヤー」の本格導入が進み、今年中にもすべての都道府県に広がる。助言にとどまらず、話し合いに同席するなど、学校側と保護者とのトラブルに積極的に関わる動きも出てきた。（小松大騎）スクールロイヤーは、自治体と契約するのが一般的で、都道府県単位で見ると、本格導入された２０２０年度の利用は３２都府県だったが、今年５月時点で４６都道府県に拡大。残る奈良県も今