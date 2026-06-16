◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）8大会連続出場の日本は14日（日本時間15日）、1次リーグF組初戦で強豪オランダと2―2で引き分けた。森保一監督（57）が好采配で2度のビハインドを追いつく劇的ドローを演出。1―2の後半44分、途中出場のFW小川航基（28）のヘディングシュートがMF鎌田大地（29）の頭に当たりネットを揺らす幸運な同点弾が生まれた。第2戦は20日（同21日）、メ