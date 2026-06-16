【ワシントン＝栗山紘尚、坂本幸信】米国のトランプ大統領は１４日、ホワイトハウスで異例の格闘技イベントを開き、８０歳の誕生日を派手に演出した。こうした「自己顕示欲の表れ」と捉えられかねない施策は、新紙幣の発行や空港の名称変更にも及ぶ。トランプ氏は野党・民主党や市民の批判を意に介さず、公私混同の施策乱発は当面続きそうだ。「ホワイトハウスがこれほど美しく見えたことはかつてない。ホワイトハウスの歴史に