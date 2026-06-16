大阪・ABCテレビの新人、枝廣二葉（えだひろ・ふたば）アナウンサー（23）がこのほど、新人アナウンサーのニュース読みデビュー“初鳴き”に先立ち、同じく新人の瀧口美咲アナウンサー（23）とともに取材会に出席した。枝廣アナは東京都出身。中高は野球部、慶大時代は応援指導部で代表を務めていた。アナウンサーを志望したきっかけは大学のOB、OGが集まる会。司会を務めたフジテレビの中村光宏アナウンサーが、一言でざわついて